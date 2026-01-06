Son Dakika | Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: Haydutluk bir korsanlık bir insan kaldırma
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunu ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun alıkonulmasını sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, “Uluslararası hukuk uzun senedir çöp tenekesinin dibindedir” diyerek sözlerine başladı.
Bahçeli, II. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel emperyalizmin hukuku hiçe saydığını belirtti: “Hukukun gücü yerine güçlülerin hukukunun amir ve tabi olması yeni bir durum değildir. Bu nasıl olur demeyin. Maalesef olmuştur.”
KARAYİP KORSANLARI BENZETMESİ
Bahçeli, 2 Ocak’ı 3 Ocak’a bağlayan gece yaşananları, modern çağın korsanlığı olarak niteledi:
“21. yüzyılın 2. çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaldırma, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır.
Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen ve alen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş, film seti Venezuela'nın başkenti Karakas'ta kurulmuştur.”
Bahçeli, seçilmiş bir devlet başkanına yönelik bu müdahaleyi sert ifadelerle kınadı:
“Öncelikle seçimle göreve gelmiş, egemen eşitliği uluslararası camiada hukuken tescillenmiş Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor hepten lanetliyorum.
Bu ayıp bu ahlaki yıkım bu zalimlik, bu hukuk tanımazlık, bu insan hakları karşıtlığı, bu kabalık, bu skandal eylem, bu müteahakkim zorbalık hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir.”
“15 Temmuz ihanetiyle benzerlik gösteriyor”
Bahçeli, Maduro’ya yapılan operasyonun Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle benzerlik taşıdığını söyledi:
“Bu müfrit ve mütehakkim tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.”
Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’a da "Trump'ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır.Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi enerji kaynaklarına çökme mesajı yenilenmiş, sömürgeciliğin yeni baştan kurgulanan emperyalist yayılmacılığının dekoratif karanlık yüzünü deşifre etmiştir" sözleri ile tepki gösterdi.
Son dakika | Bahçeli'den Yerlikaya'ya çok sert IŞİD tepkisi: Sorunlu ve düşüncesizce
ABD KONGRESİ'NE TRUMP ÇAĞRISI
Bahçeli, ABD Kongresi’ne çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Amerika Birleşik Devletleri Kongresi acilen devreye girmeli Trump yönetiminin anayasa ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararları hızla ve sırasıyla almalıdır. Maduro ülkesine iade edilmelidir. Venezuelalıların kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmelidir.”
Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti:
“Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz? Şimdi anlaşıldı mı terörsüz Türkiye hedefindeki ısrar ve irademiz? Şimdi anlaşıldı mı Milli Birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmamızdaki tavizsiz karar ve kararlılığımız?”