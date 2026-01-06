Son Dakika | Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: Haydutluk bir korsanlık bir insan kaldırma

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunu ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun alıkonulmasını sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, “Uluslararası hukuk uzun senedir çöp tenekesinin dibindedir” diyerek sözlerine başladı.

Bahçeli, II. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel emperyalizmin hukuku hiçe saydığını belirtti: “Hukukun gücü yerine güçlülerin hukukunun amir ve tabi olması yeni bir durum değildir. Bu nasıl olur demeyin. Maalesef olmuştur.”

Bahçeli, 2 Ocak’ı 3 Ocak’a bağlayan gece yaşananları, modern çağın korsanlığı olarak niteledi:

“21. yüzyılın 2. çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaldırma, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır.

Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen ve alen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş, film seti Venezuela'nın başkenti Karakas'ta kurulmuştur.”