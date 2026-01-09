Manisa'da 8 gündür aranan kadından acı haber

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Şerife Çınar’ın arama çalışmaları acı haberle noktalandı. 8 gündür devam eden geniş çaplı operasyon neticesinde, kadının cansız bedeni bir dere yatağında bulundu.

Manisa'nın Demirci’ye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan Şerife Çınar’ın kaybolmasının ardından bölgede adeta seferberlik ilan edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa AFAD, JAK, AKUT ve Demirci Belediyesi ekipleri katıldı. Ekipler, arama faaliyetlerini bugün Beyazıt Mahallesi ve çevresindeki sarp arazide yoğunlaştırdı.

İZ TAKİP KÖPEKLERİ ACI NOKTAYI TESPİT ETTİ

Çalışmaların 8'inci gününde, saat 11.30 sıralarında Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkisinde iz takip köpekleri önemli bulgulara ulaştı. Köpeklerin yönlendirmesiyle arama alanını daraltan ekipler, kısa süre sonra Şerife Çınar’ın cansız bedenini dere yatağının içinde buldu.

OTOPSİ İÇİN İZMİR’E GÖNDERİLDİ

Evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Çınar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Şerife Çınar’ın dere yatağına nasıl düştüğü veya olayda bir şüphe olup olmadığına dair adli makamlar tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

