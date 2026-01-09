Gören boğuluyorlar diye telefona sarıldı! Gerçek bambaşka çıktı

Yayınlanma:
Akçakoca’da dalgalı denizde sörf yapan iki sporcu, kendilerini açıkta gören vatandaşlar tarafından boğuluyor sanılarak 112’ye ihbar edildi. Kısa sürede durumun sörf olduğu anlaşılınca ihbar iptal edildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde sörf yapan iki sporcu, kendilerini açık denizde gören yurttaşlar tarafından boğuluyor sanılarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. Kısa süre sonra durumun sörf olduğu anlaşılınca ihbar iptal edildi.

denizde-sorf-yapanlari-gorup-bogulma-1106351-328456.jpg

Daha 12 yaşında: 2 yıl önce başladığı sörfte dünya ikincisi olduDaha 12 yaşında: 2 yıl önce başladığı sörfte dünya ikincisi oldu

Akçakoca ilçe merkezindeki Çuhallı Plajı’na gelen Emre Kara ile Yusuf Kılıç Doğan, dalga yüksekliğinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı denizi fırsat bilerek sörf yapmaya başladı. Açıkta dalgalar arasında uzun süre kalan sporcuları gören bazı yurttaşlar, endişelenerek 112’yi arayıp yardım istedi.

Bir süre sonra kıyıya çıkan Kara ve Doğan’ın sörf yaptığını fark eden çevredekiler, yeniden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını bildirdi.

"KARADENİZ KORKUSU DİYE BİR ŞEY YOK"

Yaşanan panik anlarını gülümseyerek anlatan sporculardan Emre Kara, Karadeniz’in sörf için uygun olduğunu belirterek, "Dalgalar güzel temiz, sörf için ideal. Zaten sörf dalgada oluyor. 1,5 saat falan oldu. Sudayken üşümüyorsun. Yaklaşık 1,5 saat falan yapıyorum. Uzay gemisi görmüş gibi şaşırıyorlar ama güzel bir spor. Karadeniz korkusu diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

