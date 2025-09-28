Daha 12 yaşında: 2 yıl önce başladığı sörfte dünya ikincisi oldu

İzmir'de 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, 2 yıl önce sörfe başladı.

Kısa sürede büyük aşama yaparak milli takıma seçilen Poyraz Yetimler, geçen nisanda İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan üçüncü olma başarısını gösterdi.

Poyraz, bunun ardından geçen ay Birleşik Krallık'ta yapılan Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda "U13 5.0 altı erkekler kategorisi"nde ikinci oldu.

HEDEFİ OLİMPİYAT

Poyraz Yetimler, şunları söyledi:

"İngiltere'nin en kuzeyinde şampiyonayı yaptık. Biraz soğuktu. 42 derece havadan 17 dereceye gelmek zorladı. Dünya birincisi olan da milli takım arkadaşım. Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa'da da birlikte yarıştık. Dünya şampiyonluğunu birlikte kutladık. Aynı odada kaldık."

Sporcunun antrenörü Yalçın Şensoy şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey ülkelerine göre suda kaldığımız süre çok daha fazla. Hava sıcaklığından ve denize çok yakın olmamızdan kaynaklı. Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü çok disiplinli çalışarak geldi. Birinci önceliğimiz genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak. Ondan sonraki büyük hedefimiz de olimpiyatlara gitmek."