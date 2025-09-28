Daha 12 yaşında: 2 yıl önce başladığı sörfte dünya ikincisi oldu

Daha 12 yaşında: 2 yıl önce başladığı sörfte dünya ikincisi oldu
Yayınlanma:
İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, 2 yıl önce başladığı sporda Avrupa üçüncülüğünün ardından dünya ikinciliğine ulaştı.

İzmir'de 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, 2 yıl önce sörfe başladı.

Kısa sürede büyük aşama yaparak milli takıma seçilen Poyraz Yetimler, geçen nisanda İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan üçüncü olma başarısını gösterdi.

Poyraz, bunun ardından geçen ay Birleşik Krallık'ta yapılan Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda "U13 5.0 altı erkekler kategorisi"nde ikinci oldu.

HEDEFİ OLİMPİYAT

Poyraz Yetimler, şunları söyledi:

"İngiltere'nin en kuzeyinde şampiyonayı yaptık. Biraz soğuktu. 42 derece havadan 17 dereceye gelmek zorladı. Dünya birincisi olan da milli takım arkadaşım. Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa'da da birlikte yarıştık. Dünya şampiyonluğunu birlikte kutladık. Aynı odada kaldık."

İzmirli milli sörfçüler Avrupa'da tarih yazdıİzmirli milli sörfçüler Avrupa'da tarih yazdı

Sporcunun antrenörü Yalçın Şensoy şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey ülkelerine göre suda kaldığımız süre çok daha fazla. Hava sıcaklığından ve denize çok yakın olmamızdan kaynaklı. Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü çok disiplinli çalışarak geldi. Birinci önceliğimiz genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak. Ondan sonraki büyük hedefimiz de olimpiyatlara gitmek."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı
Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı
Victor Osimhen imzayı attı: Taraftarı şaşkına çeviren anlaşma açıklandı
Victor Osimhen imzayı attı: Taraftarı şaşkına çeviren anlaşma açıklandı
UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı
UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı