Fırtınada uçan çatı can aldı!

Yayınlanma:
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde fırtınada uçan ahırın çatısının altında kalan çiftçi Süleyman Karamanoğlu (58), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde meydana geldi. Süleyman Karamanoğlu, büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada, fırtınanın etkisiyle uçan ahırın çatısındaki saç kaplama üzerine düştü.

firtina-5.jpg

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Süleyman Karamanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

iftciii.jpg

İNCELEME SÜRÜYOR

Karamanoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak:DHA

