Ortağı olduğu fabrikada akıma kapılıp öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasının ortağı 32 yaşındaki Mahmut Memiş, tomruk taşıdığı vincin elektrik kablosuna temas edince akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Muratbey Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
Elektrik akımına kapılan çocuğu komşusu kurtardı! Kürekle kazdığı çukura koydu
YÖNLENDİRME DÜĞMESİNE BATIĞI SIRADA AKIMA KAPILDI
İş yeri ortağı olduğu belirtilen Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı.
Olayı gören işçiler, yere yığılan Memiş'i kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan Memiş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Mahmut Memiş’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)