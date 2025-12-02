Elektrik akımına kapılan çocuğu komşusu kurtardı! Kürekle kazdığı çukura koydu

Yayınlanma:
Aydın'da evinin bahçesinde oynarken elektrik akımına kapılan çocuğu komşusu kurtardı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas ederek akıma kapılan 13 yaşındaki Azat G. komşusu Ferdi Güllü tarafından kurtarıldı.

Saat 18.30 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Azat G. evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas ederek akıma kapıldı.

elektrik-akimina-kapilan-cocuk-komsusun-1044310-309908.jpg

ÇOCUĞU FARK EDEN KOMŞU MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında marketten dönen komşusu Ferdi Güllü, elektrik akımına kapılan çocuğu fark etti. Güllü, olaya hemen müdahale ederek çocuğu kurtardı.

Park değil ölüm tuzağıymış! 5 çocuğa elektrik çarpmıştı şoke eden rapor ortaya çıktıPark değil ölüm tuzağıymış! 5 çocuğa elektrik çarpmıştı şoke eden rapor ortaya çıktı

Güllü, akımdan kurtardığı Azat G.’nin ellerini ve ayaklarını kürekle kazdığı toprak çukura koydu.

elektrik-akimina-kapilan-cocuk-komsusun-1044309-309908.jpg

YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Azat G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Azat G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Ferdi Güllü, “Market alışverişi dönüşünde bir çocuğun titrediğini gördüm. Fiş de o anda takılıydı. 2 tane priz vardı. Prizin bir tanesini söktüm ondan sonra kenara aldım. Kürek getirdim elini ayağını toprağa gömdüm. Ambulansı aradık. Şu an iyi hastaneye gitti” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

