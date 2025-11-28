Park değil ölüm tuzağıymış! 5 çocuğa elektrik çarpmıştı şoke eden rapor ortaya çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Plevne Parkı’nda 24 Kasım’da jetonlu oyun makineleriyle oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası hazırlanan tespit raporu, makinelerin bağlı olduğu hatta kaçak akım rölesi bulunmadığını ortaya koydu.

Hattın bağlı olduğu sigorta kutusunun kapaksız ve mühürsüz olduğu, üzerinde uyarı levhası bulunmadığı da tespit edildi. Jetonlu makinelerin belediyeye ait olmaması nedeniyle ayrı bir inceleme yapılamadı.

AKP'li Bağcılar Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli raportörün 2021 yılında hazırladığı değerlendirme yazısı da gün yüzüne çıktı.

Raporda, ilçedeki 147 parkta yapılan incelemeler sonrası sistemlerin “güvensiz ve çok tehlikeli” olduğu uyarısı yapılmış, “ölüm riski” vurgulanmıştı.

5 çocuğu 3 kuruşluk ihmal hastanelik etmiş: Elektrik kaçağının nedeni belli oldu

Raportör, bazı parklarda kaçak akım rölesinin hiç bulunmadığını, bazılarında ise çalışmadığını belirtmişti. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Parklarımızın neredeyse tamamında elektrik panoları ve elektrik sistemi güvensiz ve çok tehlikeli bir şekilde çalışmaktadır. Bir çok parkın elektrik sistemi ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun değildir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmamıştır

Bu konuda çok önem arz eden hayat koruma rölesi, diğer adıyla kaçak akım rölesi yoktur veya çalışır durumda değildir.

Bu eksikliklerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Parklarda bulunan elektrik konusu hafife alınabilecek bir konu değildir.

Parkların en büyük ziyaretçisi çocuklardır"