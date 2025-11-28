Park değil ölüm tuzağıymış! 5 çocuğa elektrik çarpmıştı şoke eden rapor ortaya çıktı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Plevne Parkı’nda 24 Kasım’da jetonlu oyun makineleriyle oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası hazırlanan tespit raporu, makinelerin bağlı olduğu hatta kaçak akım rölesi bulunmadığını ortaya koydu.
Hattın bağlı olduğu sigorta kutusunun kapaksız ve mühürsüz olduğu, üzerinde uyarı levhası bulunmadığı da tespit edildi. Jetonlu makinelerin belediyeye ait olmaması nedeniyle ayrı bir inceleme yapılamadı.
DÖRT SENE ÖNCE UYARMIŞ! "ÖLÜM RİSKİ"
AKP'li Bağcılar Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli raportörün 2021 yılında hazırladığı değerlendirme yazısı da gün yüzüne çıktı.
Raporda, ilçedeki 147 parkta yapılan incelemeler sonrası sistemlerin “güvensiz ve çok tehlikeli” olduğu uyarısı yapılmış, “ölüm riski” vurgulanmıştı.
5 çocuğu 3 kuruşluk ihmal hastanelik etmiş: Elektrik kaçağının nedeni belli oldu
Raportör, bazı parklarda kaçak akım rölesinin hiç bulunmadığını, bazılarında ise çalışmadığını belirtmişti. Yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Parklarımızın neredeyse tamamında elektrik panoları ve elektrik sistemi güvensiz ve çok tehlikeli bir şekilde çalışmaktadır. Bir çok parkın elektrik sistemi ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun değildir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmamıştır
Bu konuda çok önem arz eden hayat koruma rölesi, diğer adıyla kaçak akım rölesi yoktur veya çalışır durumda değildir.
Bu eksikliklerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Parklarda bulunan elektrik konusu hafife alınabilecek bir konu değildir.
Parkların en büyük ziyaretçisi çocuklardır"
"PARKLAR KAPATILSIN" DEMİŞ
Aynı yazıda, parkların 220V/380V gerilimle çalıştığı, 30 mA akım ve 50 V gerilim üzerindeki değerlerin hayatî tehlike oluşturduğu belirtilmişti. Raportör, ölüm riskine dikkat çekerek şu çağrıyı yapmıştı:
"Parklardaki elektrik sistemimiz 220V/380V gerilim değerine sahiptir. 30 mA akım değeri ve 50 V gerilim değerinin üstü hayati tehlike içermektedir.
En ufak bir yanlışlık veya tedbirsizlik insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir.
Bu problem bütün elektrik panolarında hayat koruma rölesinin takılı ve çalışır durumda olmasıyla önlenebilir.
Hayat koruma rölesi çalışır durumda olmayan bütün parklar bu problem giderilene kadar insan giriş çıkışına kapatılmalıdır”
Raporda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde elektrik personeli sayısının yetersiz olduğu, sorunların çözümü için gerekli elektrik malzemelerinin de bulunmadığı bilgisi yer aldı. Tüm bu uyarılara rağmen önlem alınmadığı için bugün yaşanan olayın bir ihmaller zincirinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.
