5 çocuğu 3 kuruşluk ihmal hastanelik etmiş: Elektrik kaçağının nedeni belli oldu

İstanbul Bağcılar'da Hürriyet Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan Plevne Parkı'ndaki oyuncaklarla oynayan 5 çocuk elektik akımına kapıldı. Çocukların genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak ritm sorunları yaşadıkları öğrenilirken faciadan dönülen olayın nedeni ortaya çıktı.

AKP'li Bağcılar Belediyesi'nin işletmeye verdiği parktaki ihmal tespit edilirken olayı engelleyecek basit bir parça için harcanacak paranın miktarı 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

5 ÇOCUĞU 3 KURUŞLUK İHMAL HASTANELİK ETMİŞ

İlkokul öğrencisi 5 çocuğun elektrik akımına kapılmasına neden olan olay polis tarafından incelemeye alınırken Bağcılar Belediyesi'nin soruşturması sonucunda hazırlanan tespit raporu ihmali ortaya koydu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; olayın ardından parkı kapatan belediye, çocukların bindikleri oyuncak motosikletlerin elektrik bağlantısındaki kusurları tespit etti. Sigorta kutusunun kapaksız ve mühürsüz olduğu belirlenirken elektrik bağlantısının tamamen açık konumda olduğu ve herhangi bir uyarıcı levhanın bulunmadığı ifade edildi.

Belediye raporunda elektrik hattı üzerinde hayat koruma rölesi, yangın koruma rölesi ve kaçak akım rölesi bulunmadığı açıklanırken çocukların şansa kurtuldukları olayı engelleyecek rölenin 500 TL ile 4 bin TL arasında satıldığı görüldü.

ELEKTRİK KAÇAĞININ NEDENİ BELLİ OLDU

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Özkan Akar ise belediyenin işletmee verme geleneğine dikkat çektiği açıklamada şunları söyledi:

“Bu parkın mülkiyeti belediyede. Ancak Bağcılar’da şöyle bir gelenek var, eski meclis üyeleri, eski AKP’li yöneticiler siyasetten payını alsın diye bu parkların işletmesi veriliyor. Çocuklarımızın bir hayati tehlikeleri yok ama bazı çocuklarımızda ritim bozuklukları var. Aileleri ile görüşüyoruz ve bu olayın takipçisiyiz. Bağcılar Belediyesi’nin parklardaki işletmeleri kimlere ve nasıl devredildiği, buralara yönelik denetimler hususunda şüphelerimiz vardır. Bu nedenle bu olayın takipçisi olacağız.”

Belediyenin polis eşliğinde yapılan tespitlere yer verilen raporunda şu ihmaller sıralandı: