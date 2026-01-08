Fenerbahçe tribün liderine saldırının perde arkası: Lideri öldürülen çete intikam için yapmış

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık günü Üsküdar ilçesinde kaldığı otele girmek üzereyke uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bedenine beş kurşun isabet eden Gümüştekin, ağır yaralandı. Gümüştekin'in hayati tehlikesini atlattığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İbrahim Gümüştekin saldırısının ardında Halil Ay çetesi mi var? Detaylar ortaya çıktı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Emniyeti'nin çalışmaları sonucunda Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, 13 Ocak 2023’te 'Ay Grubu Suç Örgütü' lideri Halil Ay'ı Beyoğlu’nda bulunan Savage Kulüp isimli mekana ısrarla davet etti.

Emniyet raporuna göre Halil Ay, beraberindeki Cumali Aslan ve Alperen Karakılçık ile birlikte Savage Kulüp’e gitti. Halil Ay kulüpteyken, kendisine saldırı hazırlığında olan Barış Boyun Suç Örgütü üyeleri kulüp önünde keşif yaptı.

TAKİP EDİP HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Her şeyden habersiz olan Halil Ay, bir süre sonra İbrahim Gümüştekin ile kulüpten birlikte çıktı. İkili, farklı araçlara binerek mekandan ayrıldı. Barış Boyun Suç Örgütü üyeleri ise otomobille Halil Ay’ı takip etti. 14 Ocak 2023 saat sabaha karşı 04.10 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda Halil Ay’ın bulunduğu araçta oturan Cumali Aslan öldü.

FİRAR ETTİĞİ FRANSA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıdan sağ kurtulan Halil Ay, Fransa'ya firar etti. Peşini bırakmayan Daltonlar çetesi, Halil Ay'ı, Fransa’da yaşadığı eve düzenlediği silahlı saldırıyla öldürdü. Halil Ay’ın öldürülmesinin ardından örgütünün başına kuzeni Abdurrahman Ay geçti.

Ay Grubu Suç Örgütü üyeleri ise öldürülen liderlerinin intikamını almak için çeşitli eylemlerde bulundu.

PUSU KURDUĞU İDDİASIYLA YARGILANDI

Halil Ay'ın, İbrahim Gümüştekin'in ısrarlı davetinin üzerine mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması olayı nedeniyle Gümüştekin, Halil Ay'a pusu kurduğu iddiasıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Barış Boyun Suç Örgütü davasında yargılandı. Gümüştekin, bu yargılama sonucunda beraat etti.

SEVK YAZISINDAKİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısında, "Fenerbahçe tribün liderleri 56 yaşındaki İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık 2025'te, salı gecesi İstanbul Üsküdar'da kaldığı otele girerken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gümüştekin ve arkadaşı Tayfun Yararlı ağır yaralandı. Saldırıyı 26 yaşındaki Emrullah E., 23 yaşındaki Efe Kadir K., gerçekleştirmişti. Saldırganların bulunduğu aracı ise 53 yaşındaki Tayfun D. kullanıyordu. Tetikçiler ve onların bindiği aracı kullanan şüpheli, Üsküdar’da İbrahim Gümüştekin ve arkadaşına silahlı saldırıyı düzenledikten sonra firar etti" denildi.

SAVCIYA GÖRE TÜM ŞÜPHELİLER SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE

Esenyurt’ta saklandıkları evde yakalanan iki tetikçi, ifadeleri için ağız birliği yapmıştı. Buna göre trafikte yol verme kavgası yüzünden Gümüştekin ve Yararlı’ya ateş açtıklarını söylemişlerdi. Ancak bu ifade savcıya inandırıcı gelmedi. Çünkü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sevk yazısına göre, tüm şüpheliler Abdurrahman Ay’ın lideri olduğu suç örgütünün üyesiydi.

İTİRAFÇI OLAN ŞÜPHELİLER ÖRGÜTÜ İŞARET ETTİ

Saldırı şemasını ortaya çıkaran en önemli etken de 2 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeydi. Onlardan biri saldırıdan önce keşif yapan gözcüydü. İtirafçılar, olayın gerçekleşme nedeninin telefonla aldıkları talimat olduğunu söylerken, tetikçilerin sürekli Abdurrahman Ay ile telefonda görüştüğü iddiasında bulundu.

TRAFİK TARTIŞMASI OLAYINDA KALAŞNİKOF HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BULUNDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklamaya sevk yazısında şüpheliler için şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar sözlü münakaşa neticesinde olayın gerçekleşmiş olduğunu beyan etseler de; bahse konu araç içerisinde yer alan Kalaşnikof diye tabir edilen vahim nitelikli bir silah ve tabanca ile gezmek maksadıyla Üsküdar’a gitmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı."

Bu sebeple Halil Ay’ın öldürülmesinden sonra suç örgütünün başına geçen kuzeni Abdurrahman Ay’ın talimatıyla saldırı gerçekleştirdikleri anlaşılmasın diye gerçeği saptırmak amacıyla bu yönde ifade verdikleri de sevk yazısında anlatıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcı tutuklamaya sevk yazısında tetikçiler ve şoförün haricinde saldırı öncesi ve sonrasında kendi aracıyla eskortluk yapan Serkan P., saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M. ve şüphelilere yer temin eden Kenan T., ve Şeyhmus D.’nin de “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanması talep edildi.

Şüpheliler İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadede öldürmek amacıyla hareket etmediklerini Abdurrahman Ay isminde birini de tanımadıklarını söylediler. Hakim tüm şüphelilerin savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.