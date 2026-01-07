İbrahim Gümüştekin saldırısının ardında Halil Ay çetesi mi var? Detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık günü Üsküdar ilçesinde kaldığı otele girmek üzereyke uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bedenine beş kurşun isabet eden Gümüştekin, ağır yaralandı. Yanındaki bir kişi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Gümüştekin'in hayati tehlikesini atlattığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe tribün liderleri İbrahim Gümüştekin

SALDIRININ ARKASINDA HALİL AY ÇETESİ Mİ VAR?

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının detaylarına ulaştı.

Sabah'ın haberine göre ekiplerin yaptığı çalışmalarda, saldırıyı Halil Ay çetesinin yapmış olabileceğine dair izler tespit edildi.

Ekipler tarafından Esenyurt ilçesinde düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan üç şüpheli tutuklanırken, ikinci operasyon olayı gerçekleştiren tetikçilere, araçları kullanan kişilere ve saldırı öncesinde keşif ve gözcülük yapan aynı çetenin üyelerine düzenlendi.

İki farklı adreste iki uzun namlulu tüfek, yedi şarjör, üç ruhsatsız tabanca, bir el bombası ve farklı çaplarda çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin 2'si tetikçi, silahlı saldırıda kullanılan araçların sürücüleri ve saldırıda gözcülük yapan bir şüpheli ve 7 çete üyesi olduğu öğrenildi.

HALİÇ SALDIRISININ İNTİKAMI ALINDI

Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay, 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmeden önce Ocak 2023'te İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırıya uğramıştı.

İddiaya göre Gümeştekin'e yapılan saldırı, o dönem Türkiye'nin gündemine oturan Halil Ay saldırısının intikamını almak için düzenlendi. Çünkü Ay suç örgütü, Daltonların üstlendiği saldırının planlanmasından İbrahim Gümüştekin sorumlu tutmuş.

Gümüştekin'i infaz etmek için intikam saldırısı planlandı ve çetenin içerisinde bir gözcü belirlendi. Adım adım takip edilen Gümüştekin'in kaldığı otelden ayrıldığını öğrenen çetenin üyeleri iki araçla dönüşü bekledi. İki tetikçi, İbrahim Gümüştekin saat 04.15'te otele girerken saldırıyı gerçekleştirdi.

Olay yerinde 30 boş kovan bulundu. 3 şüphelinin tutuklandığı olayda son olarak ikinci operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.