Şehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladı

Yayınlanma:
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu’nda iki sürücü arasında iddiaya göre yol nedeniyle tartışma yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek aracın camını yumruklarken o sırada otomobilde bulunan sürücünün kızı korkarak ağlamaya başladı. Korkunç anlar, sürücünün cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Ümraniye Tem Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana gelen olayda, Doğukan Ş. otomobiliyle misafirlerini Dudullu otogara bıraktı. Aracıyla, kızıyla birlikte yolculuk yapan Doğukan Ş., dönüş yolunda seyir halindeyken kendisini sıkıştırarak yanından geçen hafif ticari araç sürücüsü ile sözlü tartışmaya başladı.

ARACI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI!

Bunun üzerine, Trafiğin sıkıştığı noktada Doğukan Ş.'nin kullandığı otomobilin önünü kesen hafif ticari araç sürücüsü aracından indi. Doğukan Ş. ile tartışan saldırgan, kısa bir süre sonra ise aracın camını yumruklamaya başladı.

istanbul-umraniyede-trafik-tartismasin-1014822-301133.jpg

ARAÇTAKİ KIZ ÇOCUĞU KORKUYLA AĞLADI!

Doğukan Ş.'nin otomobilde bulunan kızı korkuyla ağlamaya başladı. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinde uzaklaştı.

O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

