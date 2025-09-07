Sattığı ürün boykot listesinde: Ali Erbaş'ın damadı parasına para kattı!

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın boykot çağrısı yaptığı İsrail menşeli bir markanın Türkiye distribütörlüğünü yapan damadının şirketi, 2023’te 3,8 milyon TL olan kârını 2024’te 26,5 milyon TL’ye çıkararak dikkat çekti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlattığı saldırılar kapsamında, işgali altındaki Filistin topraklarında özellikle Gazze Şeridi’ndeki katliamlar sürüyor.

BOYKOT ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

Bugüne kadar 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 162 bin 367 kişi yaralandı. Batı’nın Siyonist işgale verdiği destekten cesaret alan İsrail, katliamlarına devam ederken, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “boykot” çağrıları sürüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Erbaş’ın boykot çağrısında bulunduğu akaryakıt markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan damadının şirketi, 2024’te kârına kâr kattı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye’de de milyonlarca yurttaş, İsrail’ın Gazze’deki katliamına tepki gösterdi. TBMM de dahil olmak üzere çok sayıda kamu kurumu İsrail menşeli ürünlere dair boykot kararı aldı.

Vatandaşlar, İsrail menşeli veya İsrail’e destek veren markaların ürünlerini almayarak boykota destek verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da Başkan Ali Erbaş’ın sözleriyle yurttaşları boykota çağırdı.

Erbaş’ın, “BMW anahtarına şiir yazan kızı” Feyza Erbaş ile evli olan Berat Şirinat’ın ise boykot listesindeki iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı öğrenildi.

Damat Şirinat’a ait ve 2007’de kurulan petrol ve otomotiv şirketinin, ‘İsrail’e destek vermekle’ suçlanan markaların Sakarya’daki temsilciliğini yürüttüğü bildirildi.

2024'TE DUDAK UÇUKLATAN DÜZEYDE ARTTI

Erbaş’ın damadına ait şirketin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirdiği matrahlar da gözlerden kaçmadı.

Şirketin kârının, 2024'te dudak uçuklatan düzeyde arttığı belirtildi. 2022 yılında 3,2 milyon TL, 2023 yılında 3,8 milyon TL kâr bildiren Şirinler Petrol isimli şirketin, 2024 yılında GİB’e bildirdiği kâr ise 26,5 milyon TL olarak kaydedildi.

"BOYKOTA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Erbaş, Filistin'e destek için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"Soykırımcıların destekçilerine destek olmak haramdır. Boykota devam etmemiz gerekiyor. Bir Müslüman hâlâ boykot ürünlerini almaya devam edip evine sokuyorsa ve zalimleri destekleyenleri destekliyorsa imanını sorgulasın.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

