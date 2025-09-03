Diyanet Ali Erbaş’ın aile şirketine dönmüş! Görev süresi biterken yakınlarını tek tek atadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, 17 Eylül’de görev süresi dolmadan önce yakın akrabalarını kurumda üst düzey görevlere yerleştirdiği açığa çıktı.

17 Eylül günü görev süresi dolacak olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, veda etmeden önce yakın akrabalarını kurumda üst görevlere getirdiği ortaya çıktı. Ali Erbaş’ın ağabeyinin kızı Hüda Erbaş’ın, Diyanet Vakfı Kültür Birimi’nde eğitmen olarak işe başlarken Hüda Erbaş’ın abisi Muhammet Erbaş’ın ise “müshahih” (düzeltmen) kadrosuna atandığı bildirildi.

ali-erbas.jpg

MAAŞLARI KATLANDI!

Sözcü’den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Erbaş’ın ağabeyi Cafer Erbaş’ın kızı Hüda Erbaş, önce 'Diyanet Vakfı okulunda eğitmen’ olarak işe başladı sonra da Diyanet Vakfı'na geçti. Hüda Erbaş, sıklıkla Diyanet TV ekranında yayına çıkan Hüda Erbaş’ın daha önce de Diyanet’te çalışan ağabeyi Muhammet Erbaş ise şoför kadrosundan musahhih (düzeltmen) kadrosuna atandı. Söz konusu görevlerin de maaşlarının daha yüksek olduğu bildirildi.

yegenler.png

DİYANET AİLE ŞİRKETİNE DÖNMÜŞ!

Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftülük yapan damadı Muhammed Likoğlu’nun ise hizmet süresi yetmemesine rağmen 1. sınıf ilçe olan İstanbul Beykoz’a Müftü olarak atandı. Daha önce ise kayınbiraderini 'Başkan Müşaviri’ olarak atayan ve işe dahi gitmemesine rağmen bu kadrodan yüksek kademe ile emekli olmasını sağlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bu hamleleri büyük bir tartışma yarattı.

Kaynak:Sözcü

