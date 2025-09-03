Diyanet'teki 30 milyonluk skandalın arkasındaki isme 7 bin euro maaş bağlandı iddiası

Diyanet'teki 30 milyonluk skandalın arkasındaki isme 7 bin euro maaş bağlandı iddiası
Yayınlanma:
Diyanet'ta hatalı bir kitap basımı nedeniyle oluşan kamu zararının arkasındaki isimlerden birinin yedi bin euro maaş ile bir Avrupa ülkesine Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Temmuz 2023’te Hadislerle İslam adlı 20 bin takım eserin basımına onay verdi. Ancak bu proje, hem maddi kayba hem de büyük bir skandala yol açtı.

Kitaplar basıldıktan sonra piyasaya sürüldü ancak eserde ciddi bir baskı hatası olduğu fark edildi. Arapça hadislerin okunmadığı, sayfa kaymaları olduğu ve teknik hataların kitapların kullanılabilirliğini engellediği bildirildi.

Basım sürecinde herhangi bir kontrol yapılmadan, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden gelen PDF dosyasının doğrudan matbaaya gönderildiği ifade edildi. Kitapların bir bölümü satılmadan depolarda kaldı, önemli bir kısmı ise camilere ücretsiz olarak gönderildi.

İddiaya göre bu basım 30 milyon liraya yakın kamu zararına sebep oldu.

Bu hatanın sorumlularına herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Tam aksine, projeye onay veren isimlerden Y., sadece beş ay sonra bir Avrupa ülkesine Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandı.

YEDİ BİN EURO MAAŞ İDDİASI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; bu görevle birlikte Y.'ye aylık 7 bin avro maaş bağlandığı iddia edildi.

Bildircin'e konuşan Diyanet kaynakları, şu tepkiyi verdi:

"Skandal sonrası tek bir istifa gelmedi. İdari soruşturma açıldı ama kapatılmak için. Konu adli bir vaka. Dosyayı kapatanlar ve kapatmak için çaba sarf edenler önümüzdeki süreçlerde faiziyle geri ödeyeceklerdir. Hukuk bir gün mutlaka işleyecektir. Kamu zararı talimatla kapatılmaz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

