Diyanet'te Ali Erbaş dönemi bitiyor! İşte koltuğuna oturacak sürpriz isim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül’de sona eriyor. İki dönem kuralı nedeniyle yeniden atanması mümkün olmayan Erbaş’ın yerine gelecek ismin kim olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre; Erbaş'ın İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un getirilmesi bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu’na göre başkanlar en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Safi Arpaguş (Solda)

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 1967 yılında doğan Prof. Dr. Safi Arpaguş, imam hatip lisesi eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede tasavvuf alanında akademik kariyerine başladı; 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü’ne atandı. Göreve başlama töreninde Ali Erbaş da hazır bulunmuştu.

Safi Arpaguş, 10 Kasım 2023’te Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılmış, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için cemaatle birlikte dua etmişti.

ALİ ERBAŞ... HUTBELERDE BİR KEZ BİLE ATATÜRK'Ü ANMADI! KIZLARININ ŞATAFATLI HAYATI DA...

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Ali Erbaş, sekiz yıllık görev süresi boyunca sık sık kamuoyunun tepkisini çekti.

Özellikle resmi bayram hutbelerinde Atatürk’e yer verilmemesi, yurt dışı seyahatleri ve yaşam tarzına dair açıklamalarıyla tartışmaların odağı hâline geldi. Erbaş’ın görev süresi boyunca 42 farklı ülkeye gitmesine rağmen Ankara’daki Anıtkabir’i hiç ziyaret etmemesi eleştirildi.

Ali Erbaş’ın eşi ve kızları da zaman zaman kamuoyunda tartışma yarattı. Eşi Seher Erbaş, VIP umre turları ve yedi kez yaptığı hac ziyaretiyle dikkat çekerken, kızları ise lüks yaşamlarıyla gündeme geldi. Kızlarından biri lüks araçlarıyla öne çıktı, bir diğeri beş yıldızlı otellerde iki ayrı düğün yaptı. En büyük kızı, bazı televizyon dizilerine karşı sosyal medya paylaşımlarıyla tepki topladı. Bir diğer kızı ise sosyal medya hesabından sık sık yurtdışı gezilerini ve pahalı aksesuarlarını paylaştı.