Ali Erbaş boşanma istatistikleri üzerinden bekarları hedef aldı: Manevi değerlere zarar veren yozlaşma

Diyanet İşleri Ali Erbaş Konya'da bir ötelde düzenlenene çalıştayda yaptığı konuşmada, "Modernite, özellikle genç kuşaklara dayattığı alternatif ve aykırı hayat tarzlarıyla, ailenin ve aileyi koruyan değerlerin ciddi boyutlarda aşınmasına sebebiyet vermiştir." dedi.

ALİ ERBAŞ BEKARLARI HEDEF ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya'da bir otelde 'Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri’ konulu Uluslararası Aile Çalıştayı Konya’da bir otelde düzenlendi.

Çalıştaya katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, boşanma oranlarında yaşanan artışa dikkat çekerek bu durumun yozlaşmaya yol açtığından bahsetti.

"Sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı, aile içinde hayati bir role sahip olan iletişime büyük zararlar vererek sevgi bağlarını her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. İletişimin zayıfladığı ailelerde sevgi, saygı, güven ve hoşgörü, yerini mesafeli ilişkilere ve yüzeysel birlikteliklere bırakmaktadır." diyen Erbaş konuya dair şunları söyledi: