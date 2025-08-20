Ali Erbaş'ın görev süresi bitiyor! İşte skandallarla dolu kariyeri

Ali Erbaş'ın görev süresi bitiyor! İşte skandallarla dolu kariyeri
Yayınlanma:
17 Eylül 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş, görevindeki ikinci döneminin sonuna yaklaştı. Görev süresinin bitimine 29 gün kalan Erbaş’ın 8 yılı, skandallar ve tartışmalarla geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor. Yasayla belirlenen en fazla iki dönemlik başkanlık görevini tamamlayacak Erbaş yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, eylül ayında yeni bir Diyanet İşleri Başkanı atayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevde geçirdiği sekiz yıl boyunca VIP hac organizasyonları, Audi A8 kullanımı, lüks otellerde yapılan toplantılar ve Atatürk’ün anılmadığı resmi bayram tartışmalarıyla gündeme geldi.

Diyanet'in skandal hutbeleri sonrasında Ali Erbaş sessizliğini bozduDiyanet'in skandal hutbeleri sonrasında Ali Erbaş sessizliğini bozdu

alierbas.jpg

GÜVEN AZALDI

Erbaş’ın Başkanlığı döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na duyulan güven, yüzde 2’ye kadar geriledi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Başkanlığa yönelik hemen her eleştiri karşısında sessiz kalan Erbaş, binlerce yurttaş ve çok sayıda gazeteciye karşı suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'in skandal hutbeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu: Ali Erbaş doğrudan sorumludurDiyanet'in skandal hutbeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu: Ali Erbaş doğrudan sorumludur

SKANDALLARLA DOLU 8 YIL

Ali Erbaş’ın Eylül 2017’ten bu yana uyguladığı tartışmalara konu olan kararları şu şekilde sıralandı:

- “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” dedi, Audi A8 alarak makam aracı sayısını altıya çıkardı.

- “İki milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor” dedi, eşini ve akrabalarını defalarca kurasız hacca götürdü.

- Damadının İsrail yanlısı bir firmanın bölge sorumlusu olduğuna dair haberler sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiası: Diyanet'ten açıklama geldi'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiası: Diyanet'ten açıklama geldi

- Beykoz’da görevlendirilecek müftüler arasında şartları taşıyan 50 kişi varken, şartları karşılamayan damadının atanmasına onay verdi.

- Namaz kılan insanın kötülük yapamayacağını söyledi, ancak kurslar ve tarikat yurtlarında yaşanan istismar olaylarına tek kelime etmedi.

- 2015 yılında Yenişafak Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine gelince devlet bütçesiyle kitap hâline getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı