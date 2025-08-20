Ali Erbaş'ın görev süresi bitiyor! İşte skandallarla dolu kariyeri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor. Yasayla belirlenen en fazla iki dönemlik başkanlık görevini tamamlayacak Erbaş yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, eylül ayında yeni bir Diyanet İşleri Başkanı atayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevde geçirdiği sekiz yıl boyunca VIP hac organizasyonları, Audi A8 kullanımı, lüks otellerde yapılan toplantılar ve Atatürk’ün anılmadığı resmi bayram tartışmalarıyla gündeme geldi.

Diyanet'in skandal hutbeleri sonrasında Ali Erbaş sessizliğini bozdu

GÜVEN AZALDI

Erbaş’ın Başkanlığı döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na duyulan güven, yüzde 2’ye kadar geriledi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Başkanlığa yönelik hemen her eleştiri karşısında sessiz kalan Erbaş, binlerce yurttaş ve çok sayıda gazeteciye karşı suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'in skandal hutbeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu: Ali Erbaş doğrudan sorumludur

SKANDALLARLA DOLU 8 YIL

Ali Erbaş’ın Eylül 2017’ten bu yana uyguladığı tartışmalara konu olan kararları şu şekilde sıralandı:

- “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” dedi, Audi A8 alarak makam aracı sayısını altıya çıkardı.

- “İki milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor” dedi, eşini ve akrabalarını defalarca kurasız hacca götürdü.

- Damadının İsrail yanlısı bir firmanın bölge sorumlusu olduğuna dair haberler sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiası: Diyanet'ten açıklama geldi

- Beykoz’da görevlendirilecek müftüler arasında şartları taşıyan 50 kişi varken, şartları karşılamayan damadının atanmasına onay verdi.

- Namaz kılan insanın kötülük yapamayacağını söyledi, ancak kurslar ve tarikat yurtlarında yaşanan istismar olaylarına tek kelime etmedi.

- 2015 yılında Yenişafak Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine gelince devlet bütçesiyle kitap hâline getirdi.