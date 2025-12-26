Ahmet Hakan yargı ceketi giyen Şamil Tayyar'a fena yüklendi: Acayip sallıyorlar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ek delliller gerekçe gösterilerek ikinci kez gözaltına alındı. Saran'ın gözaltına alınmasının ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan yargı mensubuymuş gibi bir yorum geldi.

Saran'ın test sonucuna itiraz edip özel laboratuvarda test yaptırmasını "devlete karşı gelmek" olarak algılayan Şamil Tayyar, katıldığı TGRT canlı yayınında Saran'ın yüzde yüz tutuklanacağını iddia ederken "Onun da Ela Rümeysa gibi itirafçı olması gerekir" diyerek yol gösterdi.

Sadettin Saran tutuklanmadı.

Şamil Tayyar'ın kesinlik belirten açıklamalarına bugün ki köşe yazısında değinen Ahmet Hakan, Tayyar'a fena yüklendi. Tayyar ve iktidar medyasındaki iddialı çıkışlarıyla bilinen isimleri eleştiren Ahmet Hakan, "Bazen tuttursalar da aslında acayip sallıyorlar" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar yargı adına karar verdi: Sadettin Saran tutuklanacak

Yazının o kısmı şu şekilde:

Önceki gece televizyon yorumcularının sözleri:

- Sadettin Saran yüzde yüz tutuklanacak.

- Başka alternatif söz konusu bile değil.

- Kesin tutuklanacak abi.

- Öyle böyle değil çok kötü tutuklanacak.

Dünkü gelişme:

Girişi, gelişmesi, sonucu şudur bu işin:

Bazen tuttursalar da aslında acayip sallıyorlar.