Şanlıurfa’da feci kaza! Takla atan araçtan dışarı savrularak can verdi

Şanlıurfa’nın Paşabağı Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, gece saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Şiyar Yıldız'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle üst geçidin merdivenlerine çarptı. Yıldız, kazanın şiddetiyle takla atan otomobilden yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazaya tanıklık eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA!

Öte yandan yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde; üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilin parçalarının etrafa saçıldığı ve araçtan fırlayan sürücünün yola düştüğü anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.