Şanlıurfa’da feci kaza! Takla atan araçtan dışarı savrularak can verdi

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da, 22 yaşındaki Şiyar Yıldız’ın kontrolündeki otomobil üst geçidin merdivenlerine çarptı. Meydana gelen kazada Yıldız yaşamını yitirirken kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Paşabağı Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, gece saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Şiyar Yıldız'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle üst geçidin merdivenlerine çarptı. Yıldız, kazanın şiddetiyle takla atan otomobilden yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazaya tanıklık eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

otomobilin-ust-gecit-merdivenlerine-carp-946674-281177.jpg

KAZA ANI KAMERADA!

Öte yandan yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar varManisa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Söz konusu görüntülerde; üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilin parçalarının etrafa saçıldığı ve araçtan fırlayan sürücünün yola düştüğü anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu