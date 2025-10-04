Manisa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Manisa’da, İzmir-Ankara yolu üzerinde Çepnidere Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İbrahim Ekin (21) yönetimindeki otomobil ile İbrahim Demir (33) yönetimindeki tır çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Yaşanan kazada tır şoförü İbrahim Demir ile otomobilde bulunan İbrahim Ekin, sürücünün babası Ümit Ekin (44) ve Veysel Okkay yaralandı.
SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI!
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Veysel Okkay, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!
19 yaşındaki Veysel Okkay, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, ilk sağlık müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Okkay’ın cenazesi ise gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
