Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada dört kişi yaralandı. Yaralılardan Erol Çelik'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde, akraba oldukları öğrenilen Çelik ailesinin fertleri arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüşmesi sonucu dört kişi yaralandı.

DÖRT KİŞİ BIÇAKLI KAVGADA YARALANDI

Kavgada Yusuf, Samet, Doğan ve Erol Çelik isimli şahısların bıçak darbeleriyle yaralandığı belirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı dört kişiyi Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Oto tamirhanesindeki silahlı kavgada yaralandı: 20 gün sonra acı haber geldiOto tamirhanesindeki silahlı kavgada yaralandı: 20 gün sonra acı haber geldi

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yapılan ilk tıbbi müdahaleler sonucunda, yaralılardan Erol Çelik'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer üç yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yumruklu kavgadan kaçtı; husumetlisinin üstüne araba sürdüYumruklu kavgadan kaçtı; husumetlisinin üstüne araba sürdü

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan tüm kişilerin yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Türkiye
Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişi hastanelik oldu
Mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişi hastanelik oldu