Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde, akraba oldukları öğrenilen Çelik ailesinin fertleri arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüşmesi sonucu dört kişi yaralandı.

DÖRT KİŞİ BIÇAKLI KAVGADA YARALANDI

Kavgada Yusuf, Samet, Doğan ve Erol Çelik isimli şahısların bıçak darbeleriyle yaralandığı belirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı dört kişiyi Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yapılan ilk tıbbi müdahaleler sonucunda, yaralılardan Erol Çelik'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer üç yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan tüm kişilerin yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.