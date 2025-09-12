Saniyelerle kurtuldular: Ümraniye'de araç kafeye girdi!

Saniyelerle kurtuldular: Ümraniye'de araç kafeye girdi!
Yayınlanma:
Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir kafeye girdi. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 34 KP 0318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkıp karşı yöndeki Sahur Sokak'tan gelen otomobil ile çarpışarak kafeye girdi.

istanbul-umraniyede-otomobilin-kafey-909226-270165.jpg

YARALAN KİMSE OLMADI

Kazada, şans eseri yaralanan kimse olmadı. Kafede hasar meydana geldiği görüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay gelen polis ekibi olay yerinde incelemede bulunurken otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

istanbul-umraniyede-otomobilin-kafey-909225-270165.jpg

KAZA ANI KAMERADA

Aracın kafeye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kafe çalışanlarının ve müşterilerinin üzerlerine gelen otomobili gördükleri anda geriye doğru kaçtıkları görüldü.

istanbul-umraniyede-otomobilin-kafey-909227-270165.jpg

KAFE SAHİBİ KONUŞTU

Kaza sonrası yaşananları anlatan kafe sahibi Bilal Ekinci, yaşanları şöyle anlattı:

"Ben işletmenin sahibiyim. Burası aslında bir kavşak, iki üç defa daha kaza oldu burada. Diğer taraftan gelen kırmızı araç hızlı gelmiyordu, soldan gelen araç daha hızlıydı.

Arkadan vurduktan sonra kırmızı araç kontrolünü kaybetti kafeye girdi. Masada araba içeriye girmeden iki üç dakika önce arkadaşımız oturuyordu.

Ümraniye'de feci kaza: İETT otobüsü ile otomobil çarpıştıÜmraniye'de feci kaza: İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Allahtan araç içeriye girmeden kalkmış kimsenin burnu bile kanamadı çok şükür. Maddi hasarlı bir kaza oldu bizim için. Bizde artık gülüyoruz diyoruz ki “Herhalde müşterimizin kahve krizi tutmuş.

Orada oturan çalışan arkadaşımız sürekli orda oturuyordu. Arkadaşımız kalktığı gibi araba dükkana giriyor. O esnada diğer çalışanlarımızda müşterilerimize hizmet veriyorlardı.

Maalesef bizim için kötü bir durumd​​​​​​​u. Ama kimseye bir şey olmaması sevindirici tarafı oldu."

​​​​​​​istanbul-umraniyede-otomobilin-kafey-909228-270165.jpg​​​​​​​

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
Otelin elektrik panosu alev aldı! Konuklar acil tahliye edildi
Otelin elektrik panosu alev aldı! Konuklar acil tahliye edildi
Sahte alkol can aldı: 7 ay yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı
Sahte alkol can aldı: 7 ay yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı