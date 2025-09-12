Saniyelerle kurtuldular: Ümraniye'de araç kafeye girdi!

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 34 KP 0318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkıp karşı yöndeki Sahur Sokak'tan gelen otomobil ile çarpışarak kafeye girdi.

YARALAN KİMSE OLMADI

Kazada, şans eseri yaralanan kimse olmadı. Kafede hasar meydana geldiği görüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay gelen polis ekibi olay yerinde incelemede bulunurken otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Aracın kafeye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kafe çalışanlarının ve müşterilerinin üzerlerine gelen otomobili gördükleri anda geriye doğru kaçtıkları görüldü.

KAFE SAHİBİ KONUŞTU

Kaza sonrası yaşananları anlatan kafe sahibi Bilal Ekinci, yaşanları şöyle anlattı:

"Ben işletmenin sahibiyim. Burası aslında bir kavşak, iki üç defa daha kaza oldu burada. Diğer taraftan gelen kırmızı araç hızlı gelmiyordu, soldan gelen araç daha hızlıydı.

Arkadan vurduktan sonra kırmızı araç kontrolünü kaybetti kafeye girdi. Masada araba içeriye girmeden iki üç dakika önce arkadaşımız oturuyordu.

Ümraniye'de feci kaza: İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Allahtan araç içeriye girmeden kalkmış kimsenin burnu bile kanamadı çok şükür. Maddi hasarlı bir kaza oldu bizim için. Bizde artık gülüyoruz diyoruz ki “Herhalde müşterimizin kahve krizi tutmuş.

Orada oturan çalışan arkadaşımız sürekli orda oturuyordu. Arkadaşımız kalktığı gibi araba dükkana giriyor. O esnada diğer çalışanlarımızda müşterilerimize hizmet veriyorlardı.

Maalesef bizim için kötü bir durumd​​​​​​​u. Ama kimseye bir şey olmaması sevindirici tarafı oldu."

​​​​​​​ ​​​​​​​