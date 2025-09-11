Ümraniye'de feci kaza: İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci bir kaza yaşandı.
Gece saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana gelen kazada caddede seyir halinde olan M.G.'nin kullandığı 34 VA 9313 plakalı otomobil ile 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.
BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp takla atarken İETT otobüsü ise yol üzerindeki alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparak durdu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü M.G. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yapığı ilk kontrolde ağır yaralandığı belirlenen M.G. ve hafif yaralı olduğu belirtilen otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.