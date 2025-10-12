Samsun'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti!

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Çaltu Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, bir kişi yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Çaltı Mahallesi’nde, alınan bilgilere göre Hayati Gün kontrolündeki odun yüklü kamyon şarampole devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ!

Feci kazaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaptığı kontrollerde sürücü Hayati Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gün’ün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.