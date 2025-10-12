Kastamonu'da feci kaza! Otomobil karşı şeride devrildi

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen korkunç kazada, bir otomobilin devrilmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE DEVRİLDİ!

Türkeş Bulvarı'nda hareket halinde olan O.K. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjü aştı ve karşı şeride doğru devrildi.

KAZADA BABA VE OĞLU YARALANDI!

Meydana gelen korkunç kazanın şiddetiyle, devrilen aracın içinde bulunan baba O.K. ve oğlu C.K. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.