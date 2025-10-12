Kuşadası’nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi’nde, saat 07. 00, Kuşadası'ndan Aydın yönüne giden Hüseyin Kara'nın kullandığı otomobil, yolun sağında park halinde duran nakliye kamyonetine arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobilin içindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti. Sürücü Hüseyin Kara ile yanındaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Evren Ege Çevirgen ise yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ekiplerin ilk sağlık müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Kara'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Diğer taraftan kaza, yakın çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, aşırı süratli olduğu görülen otomobilin kamyonete çarpma anı yer alıyor.