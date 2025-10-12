Trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olmuştu: O maganda tutuklandı!

Yayınlanma:
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Körfez geçişinde trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde, "Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olmasına" yönelik hakkında idari para cezası uygulanan otomobil sürücüsü Y.T.G'nin Körfez nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

Mersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldiMersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi

"SÜRÜCÜ BELGELERİNE SÜRESİZ OLARAK EL KONULMUŞTUR"

Açıklamada, sürücünün adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Valilikten dün yapılan açıklamada, "10 Ekim'de meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 suçtan idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak:AA

