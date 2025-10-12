Trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olmuştu: O maganda tutuklandı!

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde, "Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olmasına" yönelik hakkında idari para cezası uygulanan otomobil sürücüsü Y.T.G'nin Körfez nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

"SÜRÜCÜ BELGELERİNE SÜRESİZ OLARAK EL KONULMUŞTUR"

Açıklamada, sürücünün adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.