Mersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yayınlanma:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Uçman (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde gerçekleşti. Domates hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, girilen bir virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-959381-284896.jpg

OLAY YERİNDE DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçta bulunan yolculardan Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Cemal Karakuş ile birlikte toplam 14 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-959387-284896.jpg
Suzan Uğuz
tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-959384-284896.jpg
Mustafa Üstün
tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-959385-284896.jpg
Şerife Karakuş

HASTANEDEN ACI HABERLER GELMEYE DEVAM ETTİ

Kazada yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) hastanelerde tedavi altına alındı.

Ancak yaralılardan Ümmü Demir, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son acı haber ise bu sabaha karşı Mersin Şehir Hastanesi'nden geldi. Ağır yaralı olan Mustafa Uçman da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bu vefatla birlikte kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-959382-284896.jpg
Ümmü Demir
tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-959380-284896.jpg
Mustafa Uçman

Mustafa Uçman'ın cenazesinin bugün ilçe mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

