Kocaeli'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, D-100 karayolu üzerinde beş otomobilin karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda biri çocuk olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sularında D-100 karayolunun Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde, İstanbul istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 41 AZ 329, B.K.’nin kullandığı 54 ALH 340, Ö.O.A. yönetimindeki 54 ANJ 690, Ö.A. idaresindeki 41 AHR 292 ve E.C. yönetimindeki 11 AB 473 plakalı otomobillerin kazaya karıştığı belirtildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan biri çocuk toplam beş kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI TRAFİK YÖNETİMİ

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

