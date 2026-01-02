Samsun'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Samsun'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkan don ve buzlanma riskine karşı Valiliğin aldığı trafik tedbirine göre motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Yapılan açıklamaya göre, il genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet ve kuryelere yönelik kısıtlama getirildi.

SAAT 20.00'DEN İTİBAREN YASAK BAŞLADI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine bağlı don riski ve buzlanma nedeniyle saat 20.00 itibarıyla her türlü motosikletin ve kuryelerin trafiğe çıkışının, ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı kısıtlandığı" ifade edildi.

Valilik açıkladı: Gaziantep'te motokuryelere yasak

Kurye sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakladı

EKİPLER 24 SAAT GÖREV BAŞINDA OLACAK

Olumsuz hava koşullarının ulaşım üzerindeki etkisini en aza indirmek için ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi. Ekipler, olası aksaklıklara anında müdahale etmek için hazır bulunuyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada ayrıca, buzlanma ve don olaylarına karşı tüm sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiği önemle vurgulandı. Vatandaşların acil bir durumla karşılaşmaları halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.