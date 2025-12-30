Samsun’da firari baba oğula operasyon!

Samsun’da firari baba oğula operasyon!
Yayınlanma:
Samsun’un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba-oğul, polis ekipleri tarafından aynı eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Aralık günü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından devam eden çalışmalar sırasında, 'Kasten yaralama' suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan baba ile yine 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan oğluna operasyon gerçekleştirildi.

AYNI EVDE YAKALANDILAR!

Jandarma ekipleri tarafından aynı eve düzenlenen operasyonda baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı.

Jandarma karakoluna götürülen 2 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak:DHA

