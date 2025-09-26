Kırşehir’de hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak karakola götürdü.

HAKKINDA 15 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VAR!

Kimlik kontrolünde polislere kendisini Emir A. (32) olarak tanıtan şüphelinin aslında Mustafa A. (35) olduğu tespit edildi. Yapılan fotoğraf ve parmak izi incelemeleri sonucu kimliği kesinleşen Mustafa A’nın, Kırşehir adli makamlarınca “Uyuşturucu İmal ve Ticareti” ile “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

