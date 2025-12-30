Elektrik kaynaklı yangını suyla söndürmek istedi: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da evinde devrilen elektirikli ısıtıcıdan çıkan yangını su dökerek söndürmek isteyen kadın, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ ISITICIDAN YÜKSELEN ALEVLERE SU DÖKTÜ

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma El Fettah, akşam saatlerinde odada ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan alevlere suyla müdahale etmek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapılan El Fettah yere yığıldı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

70 YAŞINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma El Fettah’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.