Elektrik kaynaklı yangını suyla söndürmek istedi: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Elektrik kaynaklı yangını suyla söndürmek istedi: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da yalnız yaşayan Fatma El Fettah, elektirikli ısıtıcıdan çıkan yangını söndürmek için su döktü. Akıma kapılan 70 yaşındaki Fettah, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da evinde devrilen elektirikli ısıtıcıdan çıkan yangını su dökerek söndürmek isteyen kadın, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ ISITICIDAN YÜKSELEN ALEVLERE SU DÖKTÜ

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma El Fettah, akşam saatlerinde odada ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan alevlere suyla müdahale etmek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapılan El Fettah yere yığıldı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

sanliurfada-yalniz-yasayan-yasli-kadin-1088845-323203.jpg

Bursa'da apartman deposunda yangın: 1 yaralıBursa'da apartman deposunda yangın: 1 yaralı

70 YAŞINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma El Fettah’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular
5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular
Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada
Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada