Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tehliye edildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu iddiayı ortaya atanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

'ATATÜRK HAVALİMANI SALDRIGANI TAHLİYE EDİLDİ' İDDİALARINA YALANLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamel Slimani'nin tutukluluk halinin halen devam ettiği anlatılarak, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen hüküm kapsamında, toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

İDDİAYI ORTAYA ATANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan, yargı süreçlerini çarpıtarak terörle mücadele konusundaki hassasiyeti zedeleyen paylaşım yapanlar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, tahkikat konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verildiği ifade edildi.

