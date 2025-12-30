Miss Türkiye 2016 güzeli de aralarında! Uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye tutuklama talebi

Miss Türkiye 2016 güzeli de aralarında! Uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye tutuklama talebi
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 34 işletmeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu ile Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi'nin de bulunduğu 12 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar, tamamı eğlence mekânı ve otellerden oluşan 34 işletmeye yönelik düzenlendi.

Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltındaSon Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltında

Buse İskenderoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı?Buse İskenderoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı?

ARALARINDA MANKEN DE VAR, MODEL DE İŞLETMECİ DE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe ile Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran’ın da bulunduğu belirtildi.

Son Dakika | Şeyma Subaşı gözaltına alındıSon Dakika | Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma dosyasında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu öğrenilirken, soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Şüpheliler Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken şüpheli Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğindeki ifade işlemlerine birazdan başlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular
5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular
Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada
Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada