Miss Türkiye 2016 güzeli de aralarında! Uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar, tamamı eğlence mekânı ve otellerden oluşan 34 işletmeye yönelik düzenlendi.

ARALARINDA MANKEN DE VAR, MODEL DE İŞLETMECİ DE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe ile Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran’ın da bulunduğu belirtildi.

Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma dosyasında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu öğrenilirken, soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Şüpheliler Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken şüpheli Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğindeki ifade işlemlerine birazdan başlanacak.