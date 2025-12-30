Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 28 Aralık’ta İstanbul genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda kokain, skunk, likit esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Aralarında Amaya, Bebek Otel, Taksim Club IQ, Kastel Elektro Müzik ve Suma Han’ın da bulunduğu işletmelerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru tespit edildi.

Bu operasyonun ardından Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Kütüphane'nin işletmecisi Yıldırım Efe'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan, 28 Aralık'ta gözaltına alınan isimler ile birlikte Efe'nin adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

Ayrıca kütüphanenin diğer işletmecileri Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

KİMLER GÖZALTINDAYDI

Operasyonlarda, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Rabia Yaman, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve işletmeci Bahri Güneş’in de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı tutuklandı. Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol kararı verildi.

Türkiye güzeli modacılar ve ünlü işletmeciler... Uyuşturucu suçlaması ile adliyedeler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin daha yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 23 kişi tutuklandı. Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin de firari durumda.