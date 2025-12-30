İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 28 Aralık’ta kent genelinde 34 eğlence mekânı ve otele operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

‘Amaya’, ‘Bebek Otel’, ‘Taksim Club IQ’, ‘Kastel Elektro Müzik’ ve ‘Suma Han’ gibi işletmelerde kokain, skunk, likit esrar, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek bulundu.

Operasyonda, aralarında rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Rabia Yaman, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve işletmeci Bahri Güneş’in de yer aldığı 19 şüpheli gözaltına alındı.

RAPÇİ EGE TUTUKLANDI SÜZER'İN VARİSİ SERBEST

İfade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rapçi Ege Karataşlı tutuklanırken, Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş’e yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı içeren adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu operasyonları moda dünyasına da sıçradı! İki modacı gözaltında

15 KİŞİ ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 1 kişinin de yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında bugüne kadar 23 kişi tutuklandı. Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin ise firari durumda.

Ege Karataşlı , Ali Baran Süzer ve işletmeci Bahri Güneş dışındaki gözaltına alınan tüm isimler de şöyle:

Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada ‘thabacim’ lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Modacı Rabia Yaman, Zohaer Majhad ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.