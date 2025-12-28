Buse İskenderoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı?

Buse İskenderoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı?
Yayınlanma:
Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı. Peki Buse İskenderoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye'yi Miss World yarışmasında da temsil eden İskenderoğlu'nun gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı.

28 yaşındaki İskenderoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

buse-iskenderoglu-kimdir-neden-gozaltina-alindi-1.webp

Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındıSon dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

27 Mayıs 1997 yılında Yalova’da doğan Buse İskenderoğlu, henüz 2 yaşında iken ailesi ile birlikte 1999 Marmara Depremi’nin ardından Bursa’ya taşındı.

Eğitim hayatını Bursa’da devam ettiren İskenderoğlu, üniversiteyi ise ise Eskişehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı.

buse-iskenderoglu-kimdir-neden-gozaltina-alindi-1.jpg

Genç yaşında modellik kariyerine adım atan Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2016 güzeli seçildi. Miss World yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden ünlü güzel, yarışmanın ardından modellik kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye devam etti.

2018 yılında ise Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi adlı programda sunuculuk yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
Türkiye
İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları
İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları
Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Telefonun ucundaki senaryo: İki daire ve bir ömürlük birikim nasıl buharlaştı?
Telefonun ucundaki senaryo: İki daire ve bir ömürlük birikim nasıl buharlaştı?