Buse İskenderoğlu kimdir? Neden gözaltına alındı?

Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye'yi Miss World yarışmasında da temsil eden İskenderoğlu'nun gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı.

28 yaşındaki İskenderoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

27 Mayıs 1997 yılında Yalova’da doğan Buse İskenderoğlu, henüz 2 yaşında iken ailesi ile birlikte 1999 Marmara Depremi’nin ardından Bursa’ya taşındı.

Eğitim hayatını Bursa’da devam ettiren İskenderoğlu, üniversiteyi ise ise Eskişehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı.

Genç yaşında modellik kariyerine adım atan Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2016 güzeli seçildi. Miss World yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden ünlü güzel, yarışmanın ardından modellik kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye devam etti.

2018 yılında ise Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi adlı programda sunuculuk yaptı.