Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde yeni bir opersyon düzenlendi.

miss-turkiye-guzeli-buse-iskenderoglu-ve-rapci-ege.jpg

MİSS TÜRKİYE GÜZELİ BUSE İSKENDEROĞLU VE RAPÇİ EGE! GÖZALTINDA

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan’ın haberine göre, "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Türkiye
Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu
Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu
Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı
Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı