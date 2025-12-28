Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde yeni bir opersyon düzenlendi.
MİSS TÜRKİYE GÜZELİ BUSE İSKENDEROĞLU VE RAPÇİ EGE! GÖZALTINDA
Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan’ın haberine göre, "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...