Tutuklama kararı sonrası Tunç Soyer'den açık mektup: Tutuklama kararı çıksa bile bizi dışarı çıkartmamaya çalışıyorlar

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kooperatif davası olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle 'yolsuzluk' yapıldığı iddiası üzerine tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürüttüğü 'zimmet' soruşturma kapsamında dün savcılık tutuklu Soyer'in de ifadelerini istedi.

Soyer, SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi.

Savcılğa şüpheli sıfatıyla ifade veren ve halihazırda tutuklu bulunan Tunç Soyer, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve hakkında tutuklama kararı verildi.

Soyer, hakkına tutuklu yargılama kararının verilmesinin ardından açık mektup paylaştı.

Tutuklu Tunç Soyer için savcılıktan tutuklama talebi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, “adalet” vurgusu yaptığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Benim de canım yandı ama isyanım sadece ondan değil. Adaletin oksijen gibi şart olduğunu bir gün herkes anlayacak. O yaralanırsa, yarası beresi sarılıp yerden kaldırılmazsa, daha çok insanın canı yanacak. 1 temmuz 2025 günü şafak operasyonuyla 157 kişi gözaltına alınmıştık. 6 aydır elene elene 2 kişi tutuklu kaldık. Dosyanın bomboş, iddiaların dayanaksız olduğu -mahkeme heyeti dahil herkes tarafından anlaşıldığından, 5 gün sonra, 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak duruşmada tahliye olma umudumuz büyüktü. Bu dosyadan ayrılan (tefrik edilen) kooperatiflerin iç işleyişiyle ilgili dosyaya, 3 gün önce 26 Aralık’ta bir denetim raporu gelmiş. Raporda adım hiç geçmiyor ama son cümlede kooperatif modelini ortaya koyduğumuz için sorumlu olabileceğim yazıyor.

“Sevgili Dostlar, İzmir’in havası, suyu farklıdır” diyenler yanılmışız..! Yeni bir yıla girerken bu yazıyı yazmak istemezdim. Kusuru bakmayın mecbur kaldım. Çünkü; İzmir’de Adalet yere düştü. Ayağı kaymadı “kasten ve örgütlü olarak” düşürüldü.

Denetin raporu geldiğinde soruşturmaya dahil edileceğine kendisi ve hiçbir hukukçunun ihtimal vermediğini söyleyen Soyer, milyonda bir ihtimal verdikleri şeyin gerçek olduğunu ve böylece ikinci kez tutuklandığını söyledi.

Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem de bir kooperatifin, - bizim bilmemize imkan olmayan - iç işleri nedeniyle. Böylece şunu anladık; 5 Ocaktaki duruşmada, Mahkeme heyeti tahliye kararı verse bile bizi dışarı çıkartmamaya çalışıyorlar.

Bu yeni tutuklama kararıyla, maceramız tam anlamıyla Aziz Nesin’lik bir hikayeye dönüştü.

Ve neden bu öfke, bu nefret, bu telaş? Acaba kimler yaptığımız sosyal belediyecilikten bu kadar rahatsız oldular. Ya da Orta Çağ’daki gibi nesillerden intikam alma hırsı mıdır bu akıl almaz süreç? Bilmiyorum...

Tek bir delili olmayan “zimmete yardım” suçu için tek bir fiil, bir tek eylem yok dosyada. Hukuk kurallarını birilerinin canını yakmak için bu kadar eğip, bükerek kitabına uydurma keyfiyeti, ne hukuka, ne hukukçulara, ne de adalete güven bırakır.

Bugün geldiğimiz nokta; tek kelimeyle, Hüsran. Yarın yeni bir gün, yeni bir yıl, Yarın inadına umut, inadına mücadele! Yeni yılda adalet sizinle olsun.

Sağlıcakla kalın sevgili dostlar..!"