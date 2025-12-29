Tutuklu Tunç Soyer için savcılıktan tutuklama talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu kooperatif yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma temsilcilerinden oluşan 9 kişi, 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2 kişinin ise firari olduğu belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi.

İzmir 'kooperatif' operasyonu! Eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi adliyede

SAVCILIK SOYER VE KAYA'NIN DA İFADESİNİ İSTEDİ

Savcılık, İZBETON üzerinden yürütülen “kooperatif” davasının tek tutukluları eski İzmir Büyükşehir Beleye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da ifadesini istedi. Soyer ve Kaya SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi.

ŞENOL ASLANOĞLU DAHİL 7 TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu'nda bulunduğu 7 kişi tutuklama 4 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakkında tutuklama talep edilen isimler şöyle:

-S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu,

-S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun,

-S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Kurucu Üyesi ve İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz,

-S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanvekili Burak Bakır,

-S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sürer,

-City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu,

-City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi İkinci Sahibi Yıldırım Kuruoğullar

Hakkında adli kontrol talep edilen isimler şu şekilde:

-Kooperatif Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Eroğlu,

-S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Anıl Demirci,

-S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Kemal Moroğlu

-Kurucu Üye Mustafa Balcı

Şenol Aslanoğlu yeniden tutuklandı!

TUTUKLU TUNÇ SOYER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet'ten Ece İçmez'in haberine göre, savcılıkta şüpheli sıfatıyla alınan ve tutuklukları devam eden Heval Savaş Kaya ve Tunç Soyer de tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.