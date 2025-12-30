İki üniversitede eğitime kar engeli!

İki üniversitede eğitime kar engeli!
Yayınlanma:
Gaziantep'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitime ara verildi. İşte detaylar...

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (GİBTÜ) yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Siirt'te eğitime 1 günlük kar engeliSiirt'te eğitime 1 günlük kar engeli

İKİ YÜKSEKOKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA!

Açıklamada, "İlimizde yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gaziantep Üniversitesi'nden (GAÜN) yapılan açıklamada ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "31 Aralık tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte özel gereksinimli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamalara dair bilgilendirme, ilgili akademik birimlerimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

