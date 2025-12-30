Siirt'te eğitime 1 günlük kar engeli

Yayınlanma:
Siirt Valiliği, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Siirt Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte yoğun kar yağışının beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği vurgulandı. Don ve buzlanma olaylarının artacağı öngörüldüğü için öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla tedbir kararı alındı. Bu kapsamda il genelindeki resmi ve özel tüm okullar, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle sadece öğrencilere değil, belirli kamu personeline yönelik de izin kararı aldı.

Yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler ile engelli, malul ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

