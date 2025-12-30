İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve şiddet iddialarına ilişkin karar!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım tarihinde İstanbul Erkek Lisesi'nde meydana gelen olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığını duyurdu. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, olaylarla ilişkisi tespit edilen ve sistematik şiddet uyguladığı belirlenen 2 öğrenci hakkında "örgün eğitim dışına çıkarma" kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında 11 öğrenciye "okul değiştirme", 7 öğrenciye ise "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezası uygulandığı açıklandı. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin psikososyal durumlarının ve eğitim haklarının gözetildiği vurgulandı.

İstanbul Erkek Lisesi'nde neler oluyor? Soruşturma tamamlanmış...

OLAYLARIN GEÇMİŞİ VE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

Süreç, 24 Kasım tarihinde 9. sınıf öğrencisi olan 7 kişinin, kız öğrenciler hakkında taciz içerikli bir liste hazırladıkları iddiasıyla 11. sınıf öğrencisi bir grup tarafından darbedilmesi üzerine başlamıştı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettişler görevlendirilmiş, soruşturma kapsamında okul müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı. Sistematik şiddet olaylarının incelenmesi amacıyla Bakanlık müfettişleri süreci devralmıştı.

ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İdari cezaların yanı sıra olayla ilgili adli süreç de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor. Darp edildiği öne sürülen 3 öğrencinin şikayetçi olduğu soruşturmada, savcılık olayla bağlantılı diğer şikayetlerin olup olmadığını belirlemek için ilgili kolluk birimleri ve farklı illerdeki başsavcılıklarla koordineli bir çalışma yürütüyor.