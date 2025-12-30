İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve şiddet iddialarına ilişkin karar!

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve şiddet iddialarına ilişkin karar!
Yayınlanma:
İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciler arasında yaşanan şiddet ve taciz iddialarına ilişkin yürütülen idari soruşturma sonucunda 20 öğrenci hakkında disiplin cezası uygulandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım tarihinde İstanbul Erkek Lisesi'nde meydana gelen olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığını duyurdu. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, olaylarla ilişkisi tespit edilen ve sistematik şiddet uyguladığı belirlenen 2 öğrenci hakkında "örgün eğitim dışına çıkarma" kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında 11 öğrenciye "okul değiştirme", 7 öğrenciye ise "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezası uygulandığı açıklandı. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin psikososyal durumlarının ve eğitim haklarının gözetildiği vurgulandı.

İstanbul Erkek Lisesi'nde neler oluyor? Soruşturma tamamlanmış...İstanbul Erkek Lisesi'nde neler oluyor? Soruşturma tamamlanmış...

OLAYLARIN GEÇMİŞİ VE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

Süreç, 24 Kasım tarihinde 9. sınıf öğrencisi olan 7 kişinin, kız öğrenciler hakkında taciz içerikli bir liste hazırladıkları iddiasıyla 11. sınıf öğrencisi bir grup tarafından darbedilmesi üzerine başlamıştı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettişler görevlendirilmiş, soruşturma kapsamında okul müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı. Sistematik şiddet olaylarının incelenmesi amacıyla Bakanlık müfettişleri süreci devralmıştı.

ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İdari cezaların yanı sıra olayla ilgili adli süreç de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor. Darp edildiği öne sürülen 3 öğrencinin şikayetçi olduğu soruşturmada, savcılık olayla bağlantılı diğer şikayetlerin olup olmadığını belirlemek için ilgili kolluk birimleri ve farklı illerdeki başsavcılıklarla koordineli bir çalışma yürütüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt