FETÖ yargılamaları sürüyor: Adana'da bir kişiye 6 yıl 3 ay hapis!
Yayınlanma:
Adana'da, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık E.K., 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik Türkiye'deki başsavcılıklar tarafından soruşturmalara devam ediliyor. Adana'da bu kapsamda E.K. isimli bir kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan dava, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık E.K., avukatıyla birlikte katıldı.

BYLOCK, MAHREM İMAMLARLA İRTİBAR...

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ'nn gizli haberleşme aracı ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini kaydetti. Savcı ayrıca sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyanları ile teşhislerinin bulunduğunu kaydederek, E.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

6 YIL 3 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Tutuksuz sanık, mahkemedeki savunmasında savcılığın esasa ilişkin mütalaasına katılmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.K.'yi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
