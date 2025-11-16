Hatay'da 77 yıl hapisle aranıyordu: Edirne’de kurye kıyafeti giyen polis tarafından yakalandı

Yayınlanma:
Hatay’da dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü, kurye kıyafeti giyen polis tarafından Edirne’de yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ile yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Z.’yi Edirne’de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandıSivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

POLİS KURYE KIYAFETİYLE KAPIYA GİTTİ

Operasyonda, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için kurye kıyafeti giyerek kapıyı çaldığı, bu yöntemle firarinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

211 FARKLI DOSYADAN 77 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS

Hakkında 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.’nin, 12 Ocak 2023’ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

