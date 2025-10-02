Samsun'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
20 yaşındaki Avni G.'nin kullandığı 55 ASV 475 plakalı cip ile 43 yaşındaki Nursel Ö.'nün kullandığı 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı.
KAZA SONRASI CİPİN MOTORU ALEV ALDI
Kaza sonrası cipin alev alan motoru akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürülürken, çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilin arka koltuğunda oturan Nurhan Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Güllü Özer (16), sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralı sürücülerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.