Sakarya'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Sakarya'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri yakalandı
Yayınlanma:
Sakarya'da narkotik polis ekiplerinin "dur" ihtarını dinlemeyerek kaçan bir araç, kovalamaca sonunda durduruldu. Araçtan inip yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesiyle takip ettikleri bir araca operasyon düzenledi. Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde, 34 BD 077 plakalı aracı durdurmak isteyen ekiplerin ihtarını sürücülerin dinlememesi üzerine kovalamaca başladı.

Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptıEşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı

KOVALAMACA SONUNDA DURDURULDULAR

Şüphelilerin kullandığı araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından Adapazarı ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde sonunda durdurulabildi. Araçtan inen ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışan üç şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtıSultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtı

ARAÇ EMNİYETE ÇEKİLDİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, şüphelilere ait araç arama ve inceleme yapılması için emniyet ekiplerince çekildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Avcılar’da yan yola uçan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
Avcılar’da yan yola uçan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
Samsun'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Samsun'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi