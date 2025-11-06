Sakarya'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Sakarya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesiyle takip ettikleri bir araca operasyon düzenledi. Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde, 34 BD 077 plakalı aracı durdurmak isteyen ekiplerin ihtarını sürücülerin dinlememesi üzerine kovalamaca başladı.

KOVALAMACA SONUNDA DURDURULDULAR

Şüphelilerin kullandığı araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından Adapazarı ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde sonunda durdurulabildi. Araçtan inen ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışan üç şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇ EMNİYETE ÇEKİLDİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, şüphelilere ait araç arama ve inceleme yapılması için emniyet ekiplerince çekildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.