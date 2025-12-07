Sakarya'da kamyonetle kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi öldü 5 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari bir araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Saat 19.00 sıralarında Pamukova- İznik kara yolunda meydana gelen kazada, S.A.'nın kullandığı 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G.'nın yönetiminde bulunan 16 KMC 84 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Başakşehir'de feci kaza! 2 kişi öldü 5 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Z.Y.'nin öldüğü belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Z.Y.'nin cansız bedeni, morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.